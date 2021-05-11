ВИДЕО ⟩ Карпович и Прилучный впервые появились на публике под руку
Актерская пара долгое время не афишировала свой роман, пишет Пятый канал.
Актерская пара долгое время не афишировала свой роман, пишет Пятый канал.
Одна из самых ярких звездных пар России до недавнего времени оставалась самой загадочной — и Мирослава Карпович, и Павел Прилучный просто отказывались обсуждать с журналистами свою личную жизнь. Несмотря на то, что об их романе всем было известно, довольно долго знаменитости даже не выходили вместе в свет.
Однако теперь, по всей видимости, Прилучный и Карпович больше не намерены скрывать свои чувства. Так, на праздновании Дня Победы в Казани артисты не просто вместе появились на публике, но и прошлись, держась «под ручку». Кадры с проходкой, которую так жаждали увидеть тысячи поклонников, опубликовали в социальных сетях.