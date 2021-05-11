Вт, 11.05.2021
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ВИДЕО ⟩ Карпович и Прилучный впервые появились на публике под руку

Павел Прилучный ФОТО: Соцсети

Актерская пара долгое время не афишировала свой роман, пишет Пятый канал.

Одна из самых ярких звездных пар России до недавнего времени оставалась самой загадочной — и Мирослава Карпович, и Павел Прилучный просто отказывались обсуждать с журналистами свою личную жизнь. Несмотря на то, что об их романе всем было известно, довольно долго знаменитости даже не выходили вместе в свет.

Однако теперь, по всей видимости, Прилучный и Карпович больше не намерены скрывать свои чувства. Так, на праздновании Дня Победы в Казани артисты не просто вместе появились на публике, но и прошлись, держась «под ручку». Кадры с проходкой, которую так жаждали увидеть тысячи поклонников, опубликовали в социальных сетях.

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