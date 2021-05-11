ВИДЕО ⟩ Карпович и Прилучный впервые появились на публике под руку

Одна из самых ярких звездных пар России до недавнего времени оставалась самой загадочной — и Мирослава Карпович, и Павел Прилучный просто отказывались обсуждать с журналистами свою личную жизнь. Несмотря на то, что об их романе всем было известно, довольно долго знаменитости даже не выходили вместе в свет.