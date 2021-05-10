ВИДЕО ⟩ Дети Киркорова и Пугачевой трогательно поздравили всех с 9 мая!

В клипе Бедрос Киркоров играет детям на рояле и показывает старые фотографии, дети трогательно обнимают его. Все трое снялись в костюмах под военное обмундирование. Отцу Филиппа Киркорова было 9 лет, когда началась война, сейчас ему 88, сообщает News.ru.

В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение к тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память! 7

— подписал ролик король российской эстрады.

А Лиза и Гарри Галкины тоже не остались в стороне и порадовали подписчиков стихотворением.

В ролике они прочитали поздравительное стихотворение в честь праздника 9 Мая, стоя на лестнице замка звездной семьи. К важной дате дети надели пилотки и прикрепили к одежде георгиевские ленты. Видео опубликовал один из фан-аккаунтов Лизы Галкиной в Instagram, пишет Riafan.ru.

Мы хотим, чтобы ярко солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны, 7

— говорится в стихотворении, прочитанном детьми Пугачевой и Галкина.