Пн, 10.05.2021
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ВИДЕО ⟩ Дети Киркорова и Пугачевой трогательно поздравили всех с 9 мая!

Бедрос Киркоров поздравляет с Днем Победы вместе с внуками Аллой-Викторией и Мартином. ФОТО: instagram.com/fkirkorov

Пользователи Сети активно обсуждают видеопоздравление ко Дню Победы, снятое детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также стилизованный под военное время ролик на песню «Тёмная ночь» от детей Филиппа Киркорова. Примечательно, что 88-летний Бедрос Киркоров также принял в нем участие!

В клипе Бедрос Киркоров играет детям на рояле и показывает старые фотографии, дети трогательно обнимают его. Все трое снялись в костюмах под военное обмундирование. Отцу Филиппа Киркорова было 9 лет, когда началась война, сейчас ему 88, сообщает News.ru

В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение к тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память!

— подписал ролик король российской эстрады. 

А Лиза и Гарри Галкины тоже не остались в стороне и порадовали подписчиков стихотворением. 

В ролике они прочитали поздравительное стихотворение в честь праздника 9 Мая, стоя на лестнице замка звездной семьи. К важной дате дети надели пилотки и прикрепили к одежде георгиевские ленты. Видео опубликовал один из фан-аккаунтов Лизы Галкиной в Instagram, пишет Riafan.ru.

Мы хотим, чтобы ярко солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны,

— говорится в стихотворении, прочитанном детьми Пугачевой и Галкина.

Ближе к концу ролика в кадре появляется и сама Примадонна. Она громко поздравляет детей с Днем Победы, а затем марширует вместе с ними по замку. Кадры привели пользователей соцсети в восторг. Смотрите поздравление ниже!

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