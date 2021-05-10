21-летняя Лаура танцевала в клипе всемирно известной звезды из США - Адама Ламберта, но теперь вернулась в Эстонию, чтобы своим опытом привнести что-то новое в местную танцевальную индустрию, пишет Elu2 4. Она очаровывает подписчиков чувственными танцевальными программами, что сразу же возникает любопытство, чему же Лаура обучает эстонских девушек на тренингах в Zoom?

Лаура Пакасаар - танцовщица, хореограф и тренер из Вильянди. Хотя за последний год она научила эстонских девушек ходить на каблуках, она по-прежнему считает себя танцовщицей, а не тренером, потому что чувствует, что ей еще предстоит открыть этот мир. Самая большая мечта Лауры - танцевать с Бейонсе, но для этого ей нужно проявить себя не в Эстонии.