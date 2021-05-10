ГАЛЕРЕЯ ⟩ Советская Эстония и Эстония в наши дни. Сравниваем по фото

Но, конечно, богатое советское наследие в стране сохранилось до сих пор, поэтому отчасти следы Советского союза можно заметить и в наши дни. Но здесь, как и во многом - всем не угодить. Кому-то это наследие нравится, а кого-то - печалит.

Жизнь в Эстонии советских времен и жизнь в наше время можно сравнить по фото.

Современные новостройки в Эстонии, конечно, выглядят иначе, чем в СССР. Тогда на фоне древних зданий появлялись знакомые многим советские панельки, теперь же в Эстонии полно красивых скандинавских современных домов. Кстати, на российском сайте считают здание жилого комплекса VEGA чем-то очень скандинавским, хотя это всего лишь успешно отремонтированное и перестроенное бывшее здание Морской академии.

Стиль сейчас эстонцы заимствуют во многом в соседних странах - в Швеции, Финляндии.

ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

Но есть и советские дома, целые советские районы. Никуда от этого наследия не деться, поэтому эстонцы бережно сохраняют хрущевки и брежневки, ремонтируют их и сейчас эти дома выглядят не хуже, чем сразу же после сдачи их в эксплуатацию.

В городе отлично развит транспорт. И в советские годы в Эстонии полно было общественного транспорта (как, в целом, в СССР), и сейчас ничего, к счастью, не изменилось.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

В России с тех пор во многих местах убрали трамваи и отказались от троллейбусов, вместо этого люди все чаще покупают автомобили. А в Эстонии до сих пор неплохая система общественного транспорта и его активно поддерживают. Хоть некоторые троллейбусные линии и были закрыты, а о развитии трамвая постоянно говорят. И не только говорят, а делают. Так, что в этом смысле, к счастью, в этом вопросе с советских времен ничего не изменилось.

ФОТО: Скриншот с сайта Zen.Yandex.ru

Однако, конечно, по многим параметрам жизнь в Эстонии стала намного современнее. И немалую роль в этом играет поддержка Евросоюза, поскольку многое в стране строится и создается по программам ЕС. Не все современные проекты, к сожалению, выдаются успешными, но недоработки бывают у всех.