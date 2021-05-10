ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Какие проблемы были в СССР и почему многие все еще верят в мифы

Пломбир был самым вкусным, а одежде и обуви вовсе сносу не было. По крайней мере, так утверждают любители поностальгировать. И если с вкусной и натуральной едой трудно поспорить, то заграничные обувь, одежда, посуда и мебель обычными советскими гражданами точно котировались выше.

За импортными товарами всегда гонялись и были готовы переплачивать за них многократно. Те, кому удавалось посетить любую мало-мальски развитую капиталистическую страну, старались экономить на всём, только бы привезти домой несколько вещиц «оттуда».

Так какие же товары были лучшими? Тяжеленные и вечно жующие пленку магнитофоны? Или наши автомобили? Или телевизоры, благодаря которым появилось огромное количество ремонтных телемастерских?

Все были равны и жили безбедно

Хотя забота о трудящихся называлась главной обязанностью государства, но обеспечить «каждого по потребностям» не получалось. И уровень жизни работников промышленности был выше, чем у тех, кто работал в других сферах. Разным был уровень зарплат и в разных регионах страны, в больших и маленьких городах.

И хотя даже самой скромной заработной платы хватало на покупку продуктов и необходимых предметов обихода, но больше тратиться просто не было на что. Ради автомобиля или участка земли нужно было годами стоять в очереди. А получение квартиры фактически закрепляло работника за предприятием, которое и предоставило ему жилье. Что касается накоплений, то они попросту сгорели в годы перестройки. Хорошего мало, не так ли?

Можно ли было построить карьеру

А вот то, что простой человек не мог построить карьеру и пробиться в советскую элиту, — популярный миф, который распространяют уже ненавистники СССР.

Да, если не являлся членом партии, то дорога на самый верх была закрыта. И этот принцип действовал все годы существования огромной страны. Но при этом нельзя не отметить, что в управляющей верхушке хватало людей из простых семей. Своими силами пробивались деятели науки и культуры.

Рос и уровень образования. А потому дети в сравнении с родителями занимались более квалифицированным трудом или в социальной иерархии занимали более высокие места. Поэтому возможности для карьерного роста были даже у тех, кто не желал участвовать в политической жизни.

Советская медицина и образование лучшие в мире

Во времена раннего СССР, когда в ускоренном режиме проводили обучение медработников, пропагандировали гигиену и делали вакцинацию, успехи в медицине нельзя не признать. Благодаря этим усилиям удавалось побороть многие болезни той поры. Также снизилась детская смертность и выросла продолжительность жизни.

В 50-годы по количеству медицинских работников на душу населения СССР занимал первое место в мире. Но тут нужно понимать, что квалификация этих врачей была низкой. Оборудование устаревало, новые технологии и методы лечения появлялись не благодаря государству, а благодаря талантливым самородкам, которые пытались противостоять системе в одиночку.

Низкая оплата труда медиков не добавляла им мотивации повышать свою квалификацию и углублять знания. К тому же зарплата не зависела от количества принятых пациентов или качества обслуживания. Неудивительно, что со временем это только привело к росту популярности альтернативной медицины и появлению разномастных «целителей».

Образование и наука

Что касается науки, то в математике и физике СССР действительно был среди первых. Ядерной и космической державой иначе стать было невозможно. И даже идеологические западные соперники признавали этот факт.

При этом многие научные открытия совершались снова-таки благодаря талантливым людям, которые были полностью увлечены любимым делом. А вот административные проволочки, сопротивление партработников и национальная дискриминация (а такая была) только мешали развивать науку.

Что и говорить, если в 30-х годах, из-за слепого следования авторитету парочки заслуженных ученых, советские биологи были вынуждены отвергнуть генетику, как лженауку, и пошли по ложному пути.

Да, советские дети умели грамотно писать, а также считали в уме без калькулятора. Однако, например, знакомиться с творчеством талантливых писателей и поэтов не могли, если произведения тех не соответствовали идеологии государства. В изучении истории не допускались разные трактовки, а неудобные факты попросту замалчивались.

Другими словами, не допускали никакого альтернативного мнения. Советского человека учили только «правильным» вещам, которые подавались под нужным соусом. А незнание истории КПСС могло и вовсе загубить карьеру даже самого перспективного ученого. Действительно, куда же без таких знаний.

Конечно, наверняка в жизни советского человека было много и хорошего, и плохого. Но зачастую люди вспоминают о прошлом довольно однобоко. А потому в качестве аргументов попросту берут популярные мифы и выдают их за чистую монету. Хотя в действительности всё было не так однозначно.