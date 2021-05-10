Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Вероятно, общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит в скором будущем упрочить финансовое положение. В личной жизни следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук – сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Телец

Благоприятный день для рожденных под знаком Тельца. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Близнецы

Звезды советуют вам проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

Рак

Сегодня не торопитесь принимать ответственные решения: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей. Сексуальные контакты потребуют крайней осмотрительности. В скором времени возможны неприятные события и известия, связанные с родственниками.

Лев

Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности, дипломатический талант и темпераментность помогут добиться успеха у лиц противоположного пола.

Дева

День в целом благоприятен. Усиливается аура, повышаются жизненный потенциал и сексуальность. Многих мужчин-Дев ожидает успех, если только они не будут браться за глобальные задачи и пытаться перевернуть мир. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны.

Весы

Женщин-Весов излишняя активность может привести к проблемам в личной жизни или к нервному срыву. Такт и доверительное отношение не дадут проявиться ревности или обиде. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Сны могут быть пророческими.

Скорпион

Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует возможность клеветы или осложнения отношений в личной жизни. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Проявите сдержанность в обещаниях или обязательствах. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких.

Стрелец

Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация может обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями либо колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Козерог

Козерогам сегодня нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Водолей

Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений или взаимного недовольства. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности сыграть любую роль, кардинально менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

Рыбы