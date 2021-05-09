Умерла звезда сериала «Санта-Барбара» Тони Китэйн

Тони было 59 лет, а в августе она планировала отметить юбилей. Китэйн наиболее известна по ролям в популярных сериалах, таких как «Санта-Барбара» (Лиз ДиНаполи) и «Удивительные странствия Геракла» (Деянира). Кроме того, она играла с Томом Хэнксом в фильме «Мальчишник» и картине «Колдовская доска». Снималась в проектах «Женаты… с детьми», «Сайнфелд», C.S.I.

Любители рок-музыки знают Тони и как бывшую жену вокалиста группы Whitesnake Дэвида Ковердейла. Незадолго до смерти Китэйн дала интервью, где обозвала его «самовлюбленным идиотом, который всегда думал только о деньгах». 'Известно, что в 80-х она снялась в нескольких клипах легендарного коллектива: Here I Go Again, Is This Love, Still of the Night, The Deeper the Love. 'Она также украсила собой обложки пластинок скандальной рок-группы RATT — с вокалистом которой у нее был роман, пишет Starhit.ru.

Артистка была широко известна своим буйным нравом. В 1997 году вышла замуж за бейсболиста Чака Финли, которого несколько раз избила. Имела проблемы с законом: сидела в тюрьме и была на принудительной реабилитации от наркотической зависимости.