Умерла звезда сериала «Санта-Барбара» Тони Китэйн

Любители рок-музыки знают Тони и как бывшую жену вокалиста группы Whitesnake Дэвида Ковердейла. Незадолго до смерти Китэйн дала интервью, где обозвала его «самовлюбленным идиотом, который всегда думал только о деньгах». 'Известно, что в 80-х она снялась в нескольких клипах легендарного коллектива: Here I Go Again, Is This Love, Still of the Night, The Deeper the Love. 'Она также украсила собой обложки пластинок скандальной рок-группы RATT — с вокалистом которой у нее был роман, пишет Starhit.ru.