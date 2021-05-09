Фото: Драко Малфой приехал в Таллинн

Действие фильма происходит в конце Второй Мировой войны и рассказывает вымышленную историю о русских солдатах, которые под руководством офицера разведки Браны Васильевой должны доставить Сталину останки Гитлера. Однако на пути в Москву на них нападают немецкие партизаны из ополчения «Вервольф».

Над кинолентой будет также работать и эстонский продюсер Иво Фельт из киностудии Allfilm. По его словам, действие фильма будет проходить в Германии и Польше, однако почти все сцены будут снимать в Эстонии, передает Rus.err.ee.

«Мы не будем снимать в Таллинне, скорее на природе и в небольших поселениях, многие сцены будут происходить в лесу. Скорее всего мы построим декорации, которые будем комбинировать с имеющимися строениями», - сказал Фельт.

Продюсер добавил, что в Эстонии съемки будут проходить во многом благодаря поддержке эстонского фонда - государство возвращает до 30% затрат на производство фильмов в Эстонии. Сам Фельт попал в проект благодаря знакомству с продюсером Мэттью Уилкинсоном, с которым он вместе работает над проектом Танеля Тооме «Gateway 6». Сопродюсером Фельта в проекте «Burial» будет Пол Хиггинс.

Том Фелтон (англ. Thomas Andrew Felton; род. 22 сентября 1987, Эпсом, Англия, Великобритания) — британский актёр, сыгравший роль Драко Малфоя в экранизации книг о Гарри Поттере.

Том Фелтон стал актёром в восемь лет. Он случайно попал в шоу-бизнес по совету подруги семьи, актрисы, разглядевшей в Фелтоне драматический талант. Том встретился с агентом и через две недели, после прослушивания (более четырёхсот детей!), он плучил роль в фильме «Воришки».

В фильме «Анна и король» одиннадцатилетний Том Фелтон исполнил одну из главных ролей — мальчишку-сорванца, сына Анны, героини Джоди Фостер.

Однако настоящая слава пришла к Тому после сыгранной роли Драко Малфоя в фильме «Гарри Поттер и Философский камень». Несмотря на то, что он стал знаменитостью, сначала Тома не прельщала профессия актёра, он даже желал связать свою жизнь с рыбным промыслом. Однако после выхода шестого фильма Фелтон решил строить актёрскую карьеру.

В перерывах между съёмками в поттериане, он сыграл в триллере «Пропавший», фильме ужасов «13 часов» и короткометражной драме «Другой», где продемонстрировал свои способности к драматической, напряженной игре. После выхода последнего фильма серии о Гарри Поттере он, следуя амплуа злодея, исполнил роль заносчивого жестокого охранника питомника в «Восстании планеты обезьян». На данный момент ожидается выход по крайней мере трёх фильмов и одного сериала с его участием.

Кроме того Том — талантливый певец. Он начал петь в церковном хоре в возрасте семи лет, был членом четырёх школьных хоров. Юному дарованию даже было предложено место в Гилфордском соборном хоре. Впоследствии он выпустил три альбома авторских песен: «Time well spent» в апреле 2008 года, «All I need» в июле 2008, «In good hands» в 2009 году. Раскручивал Том свои песни, выкладывая на YouTube видеоролики со своим исполнением их, а альбомы распространялись через интернет-магазины. К тому же, он один из основателей звукозаписывающей компании «Six String Productions».

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