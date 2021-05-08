Видео: в новостной передаче таллиннского университета показали голые ягодицы
Мы уже писали, как на студенческом канале Luna TV в программе новостей появилась обнаженная женщина, теперь же сам ведущий показал свою пятую точку.
Мы уже писали, как на студенческом канале Luna TV в программе новостей появилась обнаженная женщина, теперь же сам ведущий показал свою пятую точку.
Очевидно таким образом студенты хотят привлечь внимание к современному образу жизни, когда, работая из дома, можно попасть в неприличную ситуацию. Также после видео с обнаженным женским телом пошла волна гнева по поводу сексизма, новым видео, наверное хотели уравновесить ситуацию, пишет Elu24.
Luna - это канал, созданный магистрантами телемодуля учебной программы Балтийской школы кинематографа и СМИ по современным медиа Таллиннского университета, который выпускает информационную программу каждую пятницу.
Программа, стартовавшая в феврале этого года, показывает новости и репортажи, отражающие студенческую и университетскую жизнь, а также интервью с известными гостями. Курс для магистрантов ведет известный деятель телевидения и кино Урмас Э. Лийв.