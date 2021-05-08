Видео: в новостной передаче таллиннского университета показали голые ягодицы

Очевидно таким образом студенты хотят привлечь внимание к современному образу жизни, когда, работая из дома, можно попасть в неприличную ситуацию. Также после видео с обнаженным женским телом пошла волна гнева по поводу сексизма, новым видео, наверное хотели уравновесить ситуацию, пишет Elu24.

Luna - это канал, созданный магистрантами телемодуля учебной программы Балтийской школы кинематографа и СМИ по современным медиа Таллиннского университета, который выпускает информационную программу каждую пятницу.