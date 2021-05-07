Рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака

Умение читать руны может открыть все тайны вселенной. Те, кому под силу правильно расшифровать их значения, ценятся на вес золота. Рунический провидец Игорь Вечерский – один из них. Он неоднократно давал точные прогнозы о будущем звезд шоу-бизнеса, мировых катастрофах и природных катаклизмах.

Он составил свой гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Гебо, соуло и беркана дадут прекрасные возможности достичь поставленных целей. Это можно будет сделать вместе с верными союзниками, теми, кто готов оказать вам помощь и поддержку. В ближайшую неделю можно будет укрепить существующие союзы и развить совместное дело, или найти новых партнеров для бизнеса.

Телец

Райдо, перевернутый лагуз и турисаз предупреждают о том, что новые дела могут получить неожиданное развитие. Могут случиться сложности, однако их можно будет преодолеть. Однако для этого потребуется посвятить себя целиком происходящему. Именно поэтому, начиная новые дела, имейте ввиду, что обстоятельства могут складываться самым непредсказуемым образом.

Близнецы

Уруз, дагаз и турисаз дадут возможности для преодоления существующего застоя или помогут выйти на новый уровень развития. Однако в этом кроются и риски, потому как ситуация может повернуться в обратную сторону. Следует четко определить свои возможности и планы, тот вектор развития, который у вас в приоритете. А после нужно будет идти по нему, не отвлекаясь на второстепенные задачи.

Рак

Эйваз, лагуз и наутиз предупреждают, что изменения неизбежны, хотите вы того или нет. Они все равно войдут в вашу жизнь. Наиболее верный и правильный путь, чтобы изменить существующее положение вещей, сможет подсказать только ваша собственная интуиция. В любом случае, не рекомендуется совершать какие-то резкие, импульсивные действия. Вместо этого следует относиться к ситуациям, происходящим вашей жизни, философски. А свою жизнь планировать без лишнего стресса и осознанно.

Лев

Перевернутая вуньо, йера и перевернутая кено свидетельствуют о том, что на этой неделе в вашей профессиональной деятельности могут произойти какие-то сложные моменты. Возможно, вас просто утомили быт и рутина, но все происходит не просто так. Это говорит о том, что вы недостаточно четко выстраиваете свою линию общения с коллегами. Так что вам следует правильно распланировать ближайшее будущее. А уже тогда придут возможности гармонизировать и сферу финансового достатка.

Дева

Йер, перевернутый альгиз и перевернутый тейваз советуют на этой неделе обратить внимание на профессиональную сфера. Даже если будут случаться сложности, нужно продолжать идти вперед, потому что результат не заставит себя ждать. Кроме преодоления надо ставить себе и новые цели, чтобы двигаться дальше. Потому что будущий успех связан с тем, как вы ведете себя сейчас.

Весы