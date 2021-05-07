Вера Брежнева удалила родинку под губой, а она появилась на том же месте

Вера Брежнева в Instagram удивила поклонников неожиданным признанием. Оказывается, еще несколько месяцев назад экс-солистка группы «ВИА Гра» пыталась удалить свою узнаваемую сексуальную родинку под губой. И это у нее получилось. Вот только жена музыкального продюсера Константина Меладзе никак не ожидала, что спустя некоторое время, родинка снова появится на том же месте. Поклонники украинской дивы сошлись во мнении, что от своей сексапильности певица избавиться не сможет.

ФОТО: Instagram

«Вы удалили родинку?!» – спросила певицу одна из ее поклонниц.

«Да, уже несколько месяцев назад. Но пигмент пробивается снова. Ей со мной хорошо! Фото вчерашнее», – отметила Вера, поделившись свежим снимком, на котором родинка под губой видна довольно отчетливо.

Такое ощущение, что никаких вмешательств по коррекции внешности звезды не проводилось и вовсе.

«Сексуальность не вывести», «А зачем все родинки на лице выводят! Вот и Нюша тоже, не понимаю», «А я люблю и родинки, и веснушки! Словно поцелуй солнышка», «Все равно красотка», «Ха! Только родинка-то на месте», – пишут подписчики.



