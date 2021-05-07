Ольга Бузова: «Ситуация пока острая. Позвольте диагнозы оставить при себе, стала суеверной»

Сегодня Ольга опубликовала пост, в котором более детально объяснила ситуацию. «Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов — сообщаю: экстренная операция состоялась 5 мая, затем реанимация, тяжелый отход от наркоза... Сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь! По-другому просто быть не может. Всем здоровья, мира и добра! Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», — отметила Бузова.

За здоровье артистки переживает ее многомиллионная армия поклонников, а также многочисленные звездные друзья. Оля поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и теплые сообщения. Палата Бузовой буквально завалена букетами цветов.

ФОТО: Instagram

Сейчас певица чаще выходит на связь: показывает, как ей ставят капельницы, жалуется на слабость. «Поднялась температура. Но все нормально, ведь я нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: все хорошо. Не переживайте, все нормально», — делилась накануне артистка.

Фанаты пытались расспросить близких Ольги о ее состоянии. Анна Бузова даже была вынуждена отбиваться от хейтеров. «Мне желают смерти и повторного инсульта. И все потому, что я якобы равнодушна к здоровью сестры. Но это бред», — жаловалась Бузова-младшая.



