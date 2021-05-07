Редкое фото Светланы Лободы с младшей дочерью Тильдой вызвало настоящий ажиотаж в Сети

На снимке исполнительница запечатлена в купальнике и шляпе с большими полями, которая закрывает ее лицо от солнечных лучей. На малышке Тильде стильные солнечные очки, которые девочка изящно поправляет, и косынка на голове.

Светлана Лобода подписала фото, поделившись с поклонниками информацией о том, что в Дубае очень хорошо в последний весенний месяц. Однако в этот раз поклонники не стали гадать, с кем же звезда отдыхает в ОАЭ. Они обсуждали только фото Тильды.

Фанаты звезды заявили, что девочка очень быстро выросла. Они назвали малышку «настоящей булочкой» и посетовали на то, что им не удалось рассмотреть лицо девочки. Несмотря на это, совместное фото Светланы и Тильды стало одним из самых популярных в аккаунте певицы.

Всего за 18 часов публикация набрала 153 254 «лайка». К слову, обычно фото и видео звезды собирают в среднем от 100 до 125 тысяч «сердец» за все время, прошедшее с момента публикации.

Ничего удивительного, что фото с Тильдой вызвало такой ажиотаж. Дело в том, что исполнительница не раскрывает имя отца девочки, но, по слухам, папой малышки может быть немецкий артист, вокалист группы «Rammstein» Тилль Линдеманн.



