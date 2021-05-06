В команде Моргенштерна впервые высказались об отправке рэпера в армию

Рэпер Моргенштерн не принимает заявок на проведение новых концертов. Об этом сообщил концертный директор музыканта Владимир. Комментарий он дал в ответ на вопрос о том, не забрали ли знаменитость в армию.

Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе,

Слухи о том, что Моргенштерна забрали в армию, распространились несколько дней назад. Их причиной стал ряд публикаций издания PeopleTalk. Оно опубликовало два видео, на которых молодой человек, очень похожий на эпатажного рэпера, находится рядом с другими срочниками и одет в военную форму.