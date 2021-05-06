В команде Моргенштерна впервые высказались об отправке рэпера в армию
Концертный директор эпатажного музыканта заявил, что не принимает новые заявки на мероприятия со своим подопечным.
Концертный директор эпатажного музыканта заявил, что не принимает новые заявки на мероприятия со своим подопечным.
Рэпер Моргенштерн не принимает заявок на проведение новых концертов. Об этом сообщил концертный директор музыканта Владимир. Комментарий он дал в ответ на вопрос о том, не забрали ли знаменитость в армию.
Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе,
– сказал Владимир.
Слухи о том, что Моргенштерна забрали в армию, распространились несколько дней назад. Их причиной стал ряд публикаций издания PeopleTalk. Оно опубликовало два видео, на которых молодой человек, очень похожий на эпатажного рэпера, находится рядом с другими срочниками и одет в военную форму.