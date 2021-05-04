«Тихий голос» ⟩ Гран-при получил фильм о чеченском гее на международном фестивале документального кино

Лучшим фильмом конкурса 2021 года была признана картина «Тихий голос» режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик.

Она рассказывает о бойце ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали, что он гей.

Победителем конкурсной программы «Балтийский фокус» стала работа «Тревожные воспоминания» Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признана Гедре Жицките за ленту «Прыжок». Также особого упоминания жюри удостоилась картина «Одна жизнь» Марии Стоните.

Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский за фильм о жизни свиньи «Гунда».

Специальный приз жюри, в состав которого входили Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, достался картине «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык. Особо жюри отметило ленту «Байконур. Вторжение» Дмитрия Громова и Ангела Ангелова.

Ранее «Артдокфест» Виталия Манского отменили сразу на двух площадках Санкт-Петербурга.



