Ушли на рассвете карьеры: актеры, которые не дожили до 30 лет

Егор Клинаев — умер в 18 лет

Егор Клинаев выходил на сцену еще в юном возрасте, в составе коллектива «Непоседы». С 2010-го по 2014-й Егор вел программу для детей на телеканале «Карусель». За свою короткую жизнь Клинаев сыграл в нескольких телепроектах, но прославила актера эпизодическая роль в сериале «Физрук». Егор сыграл обаятельного одноклассника главной героини Саши Мамаевой. Последней работой Егора стало участие в сериале «Домашний арест».

Егор Клинаев ФОТО: кадр Youtube.com

27 сентября 2017-го Егор Клинаев остановился одном из участков МКАДа, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Актера сбил проезжавший мимо автомобиль. Смерть была моментальной: Клинаев умер от полученных травм. Егора похоронили на Бутовском кладбище в Москве.

Даниил Певцов — умер в 22 года

Даниилу Певцову прочили звездное будущее, как у его отца — актера Дмитрия Певцова. Даниил тоже выбрал актерскую карьеру и окончил ВГИК. Певцов-младший сыграл несколько ролей на театральной сцене и появился в телефильмах «Ангел в сердце» и «Ящик Пандоры».

Даниил Певцов в фильме "Ангел в сердце" ФОТО: kino-teatr.ru

25 августа Даниил Певцов выпал с третьего этажа дома в центре Москвы. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы, позвоночника и внутренних органов. У актера обнаружили отек головного мозга. Даниилу провели две операции, но организм юноши не справился. 3 сентября 2012-го Певцов-младший умер. Даниила похоронили на Троекуровском кладбище.

Василий Лыкшин — умер в 22 года

Чтобы стать актером, Василий Лыкшин преодолел множество препятствий. Он воспитывался в детском доме, в подростковом возрасте Василий сбежал оттуда. Спустя время Лыкшин попал в колонию для несовершеннолетних за кражу. В том же году мальчику улыбнулась удача — он получил главную роль в фильме «Ангел на обочине». По ходатайству съемочной группы фильма Лыкшин был освобожден, а режиссер Светлана Стасенко оформила опекунство над юношей. Позже Лыкшин получил роли в фильме «Сволочи», сериалах «Громовы» и «Ранетки».

Василий Лыкшин ФОТО: topnews

Жизнь Василия Лыкшина оборвалась в 2009-м. Он умер во сне в результате сердечной недостаточности. У актера остались жена, дочь и приемный сын. Они уверены, что смерть Василия наступила неслучайно, ведь Лыкшин не жаловался на проблемы с сердцем.

Алексей Фомкин — умер в 26 лет

Алексея Фомкина называли талантливым мальчиком. Он участвовал в конкурсах чтецов и даже выступал в числе пионеров на торжественном заседании Правительства СССР в 1982-м. Фомкин сыграл в нескольких выпусках «Ералаша», но прославила его роль в фильме «Гостья из будущего». Несмотря на обрушившийся успех среди зрителей, актер получал мало предложений сыграть в кино. После школы он отправился на службу в армию. Когда Фомкин вернулся в Москву, то начал работать во МХАТе имени Горького, но продержался там недолго: Алексея уволили из-за прогулов.

Алексей Фомкин ФОТО: Скриншот видео Youtube