Под какими знаками Зодиака рождаются форменные сволочи

Так вышло, что звезды наградили каждого представителя астрологического круга набором неприглядных качеств. Все мы прекрасно знаем, что огненные знаки отличаются вспыльчивостью, земные — практичностью, воздушные — смекалкой, а водные — способны на невероятное сочувствие. Вместе с тем частенько эти достоинства теряются из-за отвратительных черт характера, превращающих рожденных под тем или иным знаком Зодиака людей еще в тех сволочей, пишет «Пятый канал». Так давайте же разберемся, какими мерзкими «задатками» вселенная одарила каждого из нас.

Овны просто обожают устраивать концерты с выдиранием растительности на голове, в случае если понимают, что совершили гадкий поступок. Нервные и импульсивные, эти ребята запросто могут передумать и попросту отказаться от извинений из-за молниеносно пробудившегося в них чувства гордости.

Сволочизм Тельцов заключается в их расчетливости. Прежде чем нанести противнику удар, представители этого знака Зодиака сначала терпеливо просчитывают каждый шаг, а еще пытаются найти болевые точки у своего оппонента.

Близнецы совершают свои мерзкие дела без излишних сантиментов и глубокомысленных размышлений о последствиях. Если пакость удалась, то они стараются забыть о ней как можно скорее.

А вот Раки очень любят отрицать свою причастность к содеянному, ведь они в принципе не способны на признание вины. Чаще всего Раки усердно прикидываются или на полном серьезе вживаются в роль бедной овечки.

Зато Львы уверены, что все их сволочные поступки должны прощаться автоматом. Да, после детального, но очень короткого самоанализа они обычно приходят к выводу, что им должны все и вся.

Что же касается Дев, то эти представители астрологического круга просто обожают неожиданную месть. Любая ерунда может стать поводом для глубинной обиды, которая обязательно найдет выход даже спустя годы.

Весы можно назвать трусливыми сволочами, которые просто обожают восседать на двух стульях сразу. Любовь к оговорам за спиной оппонента и мерзкая клевета нередко становятся любимыми инструментами для достижения Весами своих целей.

Скорпионы же обожают наказывать ближнего своего за пренебрежение принципам, по которым эти товарищи живут, и пытаются научить существовать других людей. Им плевать на мнение окружающих, ведь они видят мир совершенно по-своему.

Стрельцы — сволочи, которые просто генерируют конфликтные ситуации, причем делают они это с превеликим удовольствием. Но и это еще не все, Стрельцы нередко подстраиваются под ситуацию, изображая то паиньку, то прожженного хама.

Козерогов можно уличить в пакостности, жадности и упрямстве. Лучше не стоит переходить им дорогу, ведь иначе вы можете столкнуться с мелкой и грязной местью.

Зато Водолеи пакостят не из желания отомстить, а из-за извращенного интереса наблюдать за страданиями собственной жертвы.

Рыб же стоит отнести к сволочам-манипуляторам, ведь они так мастерски меняют свой облик. В зависимости от конкретной ситуации Рыбы готовы прикинуться милыми и пушистыми овечками, а затем превратиться в жестоких хищников. Их главной целью является управление другими людьми, словно безвольными марионетками.



