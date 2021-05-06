Чт, 6.05.2021
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ВОСХИЩАЕМСЯ! ⟩ Эстонская певица Ника Марула похвасталась своим достижением: что же она умеет теперь?

Ника Марула ФОТО: Instagram

Эстонская певица Ника Марула, как можно увидеть из публикуемых снимков в Instagram, отдыхает на Мальдивах.

День назад певица опубликовала фантастический по красоте снимок - она лежит на доске для серфа в ласковых водах Индийского океана. 

Ника сообщила подписчикам, что установила свой личный рекорд, погрузилась с аквалангом на глубину 11 метров. С чем мы ее и поздравляем!

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