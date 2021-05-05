Письмо читателя: моя жена требует ежедневного секса, но я больше не могу

«Она была очень талантлива: танцевала, рисовала и даже любила книги читать. Все говорили, что мы — идеальная пара, и вскоре у нас начались отношения.

Сначала она мне не раскрывалась, но потом мы стали встречаться в кафе, разговаривать и лучше друг друга узнавать. Она была интригующей, загадочной и сексуальной. Она была довольно смелой, чтобы читать эротическую литературу, но скромной, чтобы разжечь во мне огонь, передает Sõbranna.ee.

В первую брачную ночь мы оба были взволнованы. Она была очень эротичной и желаемой. Это была фантастическая ночь! Но я очень устал от подготовки к свадьбе, поэтому после первого круга решил поспать. До сна я заметил на ее лице некую неудовлетворенность. У нас же было впереди еще много дней, чтобы ее ублажить.

У нас была восхитительная половая жизнь. Каждый раз моя жена придумывала новые позы. Медовый месяц был волшебный, но чем дальше, тем более нетерпеливой она становилась.

Несмотря на то, что мы оба много работали, мы решили заниматься сексом каждый день. Но если честно, пять месяцев подряд ежедневного секса — это слишком много! Когда я сильно уставал на работе и отказывал ей в сексе, жена начинала злиться. С этого начались наши проблемы.

Она стала раздражительна и злилась из-за каждого пустяка, а меня называла лентяем, который не может удовлетворить свою жену. Меня это очень обижало, и я пытался ей понравиться в постели. Но казалось, ей всегда было мало.

Она стала придумывать позы, которые не только сложно выполнить, но которые могут быть опасными. Её желания было практически невозможно исполнить, потому что я не хочет откуда-нибудь упасть или сломать себе кости.