Мать Ольги Бузовой прокомментировала госпитализацию дочери

Мать певицы отметила, что ей звонило множество журналистов, однако она не в курсе ситуации и не может ответить на вопросы прессы. Сама Ольга Бузова, обычно активно освещающая свою жизнь в социальных сетях, не публиковала информацию о произошедшем, пишет Lenta.ru.