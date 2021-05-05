На что пошла Анастасия Волочкова ради отдыха на Мальдивах с любовником Олегом

Анастасия Волочкова вместе с таинственным любовником Олегом на майские праздники улетела на Мальдивы. Влюбленные поселились в элитном бунгало с личным пляжем. Каждый вечер они ужинают на берегу Индийского океана, наслаждаясь изысканной едой и обществом друг друга. Правда, поклонники уверены, что шикарный отдых оплачивает именитая танцовщица.

Анастасия Волочкова вот уже несколько дней наслаждается Мальдивами в компании любовника Олега. Балерина то и дело публикует фотографии и видео, на которых позирует в купальнике. Снимает прелести балерины ее избранник. Он называет любимую «кисулей».

Комментарии к некоторым публикациям Анастасия не стала закрывать. Благодаря этому появились подробности роскошного отпуска танцовщицы. Не секрет, что поездка на Мальдивы стоит баснословных денег. Публика заинтересовалась, откуда у Волочковой деньги на элитный курорт.

Некоторые подписчики предположили: «Чтобы вывезти Олега на Индийский океан, Настя продала свои квартиры в Астрахани». Речь идет про апартаменты на берегу Волги, доставшиеся ей от бывшего сожителя Игоря Вдовина в качестве уплаты долга. Всего в собственности артистки находятся 20 квартир, стоимость которых варьируется от трех до шести миллионов рублей (33 500-67 000 евро).

Танцовщица особо отмечала, что выставила на продажу 19 объектов недвижимости, а одну квартиру оставила себе. Так что все, кто приобретет остальные апартаменты, станут ее соседями

Балерина, впрочем, все инсинуации на свой счет пресекает. Она чаще других сталкивается с критикой и осуждениями в соцсетях. При этом артистка уверена, что негативные комментарии ей пишут исключительно из зависти. «И у меня, и у Олега достаточно возможностей отдыхать на курортах. Просто разного уровня. Я предпочитаю элитные и могу себе это позволить с 20 лет... Тут мне сообщили о том, что я якобы продаю мои астраханские квартиры для того, чтобы отдых оплачивать… Это никак не связано вовсе. Я всегда отдыхала и отдыхаю на лучших курортах!», – сказала, как отрезала звезда больших и малых театров.

В комментариях подписчики в очередной раз попытались ее образумить. Но Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными. «Ни на что не обращая внимания, не слушая никаких выпадов в мой адрес бестолковых и несостоявшихся людей, я просто свободно и смело иду вперед по волнам жизни. Не каждый может позволить себе такую заслуженную свободу. Я ведь своей яркостью жизни не даю вам скучать», – написала знаменитость.



