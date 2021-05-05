Ольгу Бузову доставили в больницу и экстренно прооперировали

Данных о состоянии 35-летней знаменитости нет, известно лишь, что в данные минуты Ольга находится на операционном столе. Starhit.ru попытался связаться с ее представителями и родственниками, но они отказались комментировать подробности состояния здоровья звезды канала ТНТ.

Отметим, что самая популярная на просторах российского Instagram девушка не появлялась в социальной сети уже 19 часов — не может не настораживать! Последние ролики были из машины, а также на природе — что могло случиться, пока непонятно.

Бузова тщательно следит за здоровьем, регулярно сдает анализы, посещает врачей.

Даже профессиональные спортсмены не раз отмечали работоспособность экс-ведущей «ДОМа-2». Так, во время участия девушки в проекте Первого канала «Ледниковый период», она выходила на лед, превозмогая боль. Без травм в этом экстремальном шоу обойтись было просто невозможно



