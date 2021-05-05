Отчаянные? ⟩ Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили 5,5 миллионов евро

Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек, главной называют 51-летнюю петербурженку, остальные участницы дела женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».

По версии МВД, организация существовала на протяжении четырех лет, а ее клиентами выступали как частные, так и юридические лица. Чтобы «отмыть» деньги, использовали как минимум 16 фирм. Домохозяйки задействовали и ряд индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных в Петербурге, которые фактически не вели никакой деятельности. «Грязные» деньги поступали на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем выводились через ИП и физических лиц прямо через банкоматы.