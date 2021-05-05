Отчаянные? ⟩ Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили 5,5 миллионов евро

Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек, главной называют 51-летнюю петербурженку, остальные участницы дела женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».
По версии МВД, организация существовала на протяжении четырех лет, а ее клиентами выступали как частные, так и юридические лица. Чтобы «отмыть» деньги, использовали как минимум 16 фирм. Домохозяйки задействовали и ряд индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных в Петербурге, которые фактически не вели никакой деятельности. «Грязные» деньги поступали на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем выводились через ИП и физических лиц прямо через банкоматы.
За свои услуги женщины брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллионов рублей (373,3 тысяч евро). Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда».