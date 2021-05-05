Меган Маркл написала первую книгу: о чем она

«„Скамейка“ началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало историей, — рассказала Меган, отметив, что для нее было важно написать книгу, которая рассказывала бы про разные семьи. — Книга повествует об отношениях между отцами и сыновьями и напоминает нам о разных способах, которыми можно выразить любовь. Я надеюсь, что „Скамейка“ найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, — такой же, как и в моей».