Меган Маркл написала первую книгу: о чем она
Меган Маркл написала детскую книгу под названием «Скамейка» (The Bench). Она посвящена связи отца и сына. На написание книги Меган вдохновили ее муж принц Гарри и их двухлетний сын Арчи.
Меган Маркл написала детскую книгу под названием «Скамейка» (The Bench). Она посвящена связи отца и сына. На написание книги Меган вдохновили ее муж принц Гарри и их двухлетний сын Арчи.
«„Скамейка“ началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало историей, — рассказала Меган, отметив, что для нее было важно написать книгу, которая рассказывала бы про разные семьи. — Книга повествует об отношениях между отцами и сыновьями и напоминает нам о разных способах, которыми можно выразить любовь. Я надеюсь, что „Скамейка“ найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, — такой же, как и в моей».
Как будет выглядеть книга смотрите ЗДЕСЬ!
Книга поступит в продажу в начале июня. Иллюстрации к изданию создал художник Кристиан Робинсон. Позднее Маркл выпустит также аудиокнигу — причем она же ее и запишет, сообщает Glamour.ru.
Напомним, что в ближайшие месяцы у Гарри и Меган родится дочь. Сообщается, что Меган планирует рожать ребенка дома — она хотела так поступить еще во время первой беременности, но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку Арчи родился раньше намеченного срока. Ранее Маркл призналась, что прошлым летом у нее случился выкидыш.