Голые актрисы у гримерки Табакова толпами стояли, зачем ему Проклова?: звездный продюсер посмеялся над исповедью актрисы

Поскольку несколько лет назад актриса рассказывала, что в те года у неё был роман с Олегом Табаковым, блогеры подумали, что Проклова говорит о нем. Плюс ко всему хейтеры вспомнили, что в тоже время Елена рассказывала, что ей был увлечён Олег Ефремов. Впрочем, театральная тусовка в откровения актрисы не поверила.

- Лена Проклова технически точная актриса, но творческая судьба у неё не сложилась. У неё не было таких ярких работ, как у Инны Чуриковой,-говорит в беседе с kp.ru театральный продюсер Евгений Морозов. - Проклову все знают, но зрители не особо активно ходили на спектакли с ее участием. Я продюсировал спектакль «Все проходит» с Абдуловым и Ириной Алфёровой. На дубле у Алфёровой играла Проклова. И на Лену очень плохо покупали билеты. Прокловой кто-то в начале нулевых объяснил, что на хайпе можно зарабатывать. Ирина Алферова или, к примеру, Наташа Варлей ни за какие деньги не расскажут, что с ними происходило в закулисье, хотя этим красивым женщинам, поверьте, есть, что вспомнить. А Лена Проклова все, что угодно, готова рассказать за деньги.

Я знал Табакова и Ефремова, но они не позволили бы себе что-либо, что бросит тень на их карьеру. Да, они выпивали, матерились, но не более того. Никогда в жизни, а уж в те коммунистические времена, никто из них не посмел бы кого-то увезти в лес. Они были законопослушные граждане. У их гримерок бабы голые стояли, зачем им Проклову везти в лес... В наши времена две актрисы переформатировались из кинодив в профессиональных сплетниц. Это Проклова и Гузеева. Они за деньги расскажут журналистам любую басню. Я в бред Прокловой не верю. У Табакова на курсе училась красавица Вера Сотникова, вот в их роман ещё могу поверить... Но Сотникова ведёт себя порядочно, не придумывает небылицы. А Елена Проклова, на мой взгляд, попросту оговорила покойного и это ужасно... Я ещё поверю в рассказы Прокловой про интрижку с Янковским, поскольку Олег Иванович не пропускал ни одной юбки. А вот Ефремов вообще был не ходок, он был любителем алкоголя. Да, у Ефремова были романы, но никак не у Янковского, у которого в день было по три женщины.

Я помню, мне сам Ефремов рассказывал, что у него был роман с Настей Вертинской, Дорониной. И тут Проклова... Ну, о чем мы говорим. И зачем пачкать враньём Табакова, у которого растут дети. На покойного можно, что угодно наговорить, он уже не сможет ответить, защитить своё доброе имя. Возможно, у Прокловой готовится какой-то телепроект и она таким враньём подогревает интерес к своей персоне.



