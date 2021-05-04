Косметик из Выру: я больше не обслуживаю вакцинированных клиентов

Косметик Керту Луйск написала, что больше не обслуживает вакцинированных клиентов: «Можете приобрести продукцию, можете получить консультацию, но обслуживать я вас не буду», пишет Elu24.

«Я много читала по этой теме, консультировалась со знающими людьми. Я делаю это для защиты себя и своих детей. Больше объяснять и обосновывать я не буду», - написала она.

«Информация быстро разошлась, почта разрывается, люди уже по телефону разносят эту «новость». Теперь мне проще будет извещать клиентов. Спасибо всем, кто понял», - пишет женщина.

Комментарии под постом стали появляться как грибы после дождя. Комментаторы разделились на два фронта.

«Если советы будет давать косметолог, то нам не долго жить осталось», - написал один из комментаторов.

«Если вакцина вызовет тромб, то массаж может спровоцировать его движение, и он попадет в сердце или мозг, что спровоцирует инфаркт или инсульт. У каждой процедуры есть свои противопоказания. Эстония — свободная демократическая страна, где каждый может выражать свою позицию», - написала в комментарии коллега косметика.

Керту Луйск отказалась давать комментарий, потому что реакция людей ей и так ясна.