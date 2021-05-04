ТОП-3 знака Зодиака, любить которых мучительно больно

Девы

Самодостаточные Девы подходят к отношениям с аналитической точки зрения. Пока человек, рожденный под этим знаком, не убедится, что потенциальному партнеру можно доверять, он будет держать претендента на расстоянии вытянутой руки. Чтобы Девы полюбили кого-то, они должны ослабить свою защиту и открыться. Что им не свойственно.

Скорпион

Скорпионы редко точно знают, чего хотят. Они могут быть очень холодны к партнеру, а могут окружить его вниманием и заботой. Представители этого знака Зодиака обладают ограниченным количеством романтической энергии. Поэтому когда она заканчивается в одних отношениях, Скорпионы начинают искать эмоции в других, пишет сайт «Клубер».

Стрелец