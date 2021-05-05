ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Мэр Таллинна Михаил Кылварт пришел проводить в последний путь Евгения Томберга

30 апреля на 73-м году жизни ушел из жизни выдающийся общественный и духовный деятель Евгений Томберг.

Его вклад в развитие культурных и гуманитарных связей с Россией, просвещение, благотворительность, заботу о ветеранах, поддержку Церкви, сохранение и продвижение русской культуры просто невозможно переоценить.

Томберг в течение многих лет перед светлым праздником Пасхи доставлял в главный православный храм Эстонии благодатный огонь из Иерусалима, благодаря его личному вкладу был построен православный храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ.

Вместе с супругой они руководили НКО «Русский Дом» и курировали множество социально значимых и благотворительных проектов. Евгений был деятельным, инициативным и бескорыстным, таких всегда называли подвижниками.

У Евгения Томберга были многочисленные награды, что говорит о признании его достижений: медаль Правительства России «850 лет Москвы» за заслуги в развитии отношений между Москвой и Таллином; Орден Сергия Радонежского III степени (вручен в 2002 году лично Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II за вклад по поддержанию деятельности Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата); медаль Министерства обороны России «300 лет Балтийскому флоту» за сотрудничество и поддержку ветеранских организаций; орден Св. Исидора Юрьевского Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата за усердные труды на церковной ниве…