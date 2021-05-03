Правительство разрешило с 3 мая работу террас ресторанов и кафе, где можно наслаждаться коронавирусными послаблениями, обедать, ужинать и согреваться алкоголем до девяти часов вечера. Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, эти смелые люди не упустили первую возможность сходить в ресторан, пишет Elu24. Смотрите галерею!