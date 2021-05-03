ГАЛЕРЕЯ ⟩ Открылись террасы ресторанов: давайте посмотрим на этих смельчаков, кто вчера вышел посидеть на холоде
Правительство разрешило с 3 мая работу террас ресторанов и кафе, где можно наслаждаться коронавирусными послаблениями, обедать, ужинать и согреваться алкоголем до девяти часов вечера. Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, эти смелые люди не упустили первую возможность сходить в ресторан, пишет Elu24. Смотрите галерею!
Сегодняшняя погода радует больше. Видимо, народ заполнит уличные террасы кафе и ресторанов, чтобы поесть и позагорать на весеннем солнце.
Вы пойдете обедать на террасу?