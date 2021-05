ПОЧТИ ГОРЬКО! ⟩ Самая известная эстонская порнозвезда выходит замуж

Воскресным вечером на болоте Какердая в Кырвемаа Крис сделал предложение своей возлюбленной Marimumm. Пара позировала для фото, когда Крис внезапно встал на одно колено и попросил любимую стать его законной женой. «Что за чертовщина, боже мой!» - звезда была ошеломлена.

Через несколько секунд, правда, Марилийс пришла в себя и приняла предложение. Друзья пары пошутили, мол, если бы Marimumm отказала, то несостоявшийся жених утопил бы ее в болоте. Кстати, обручальное кольцо пришлось невесте по душе.

Порнозвезда написала вчера в Instagram, что она, хоть и не показала всех эмоций на видео, очень взволнована и счастлива. «Представляете, кто-то хочет жениться на Marimumm! Чтооооо!?» - написала она в соцсети.

Маrimumm добавила, что не может дождаться того дня, когда ее назовут женой. «Пора начинать планировать свадебный пир во время чумы!» - Марилийс в курсе ограничений, которые не допускают большого скопления людей на торжественных мероприятиях..

Этой отличной новостью поделился в Instagram и жених Крис. «Теперь мы немного больше, чем просто друзья», - гордо заявил он. Многие эстонские знаменитости поздравили жениха и невесту с таким важным событием.

22. märtsil käis Marimumm Kanal 2 «Õhtu!» saates, kus rääkis, et teeb elukaaslasega pornot. Mullu detsembris 4jalehele antud intervjuus rääkis naine, et ei pea ennast pornostaariks, vaid sisuloojaks või sekstöötajaks. «Kuigi ma panen porri üles OnlyFansi, siis see on ikkagi amateur porn (amatöörporno – toim),» selgitas Marimumm.

OnlyFans on naise peamine sissetulek ning ta teenib seal tuhandeid eurosid. Kusjuures Mariliisi ja Krisi pornot ei vaata ainult mehed – naisfännid on lausa välja pakkunud, et Kris võiks oma OnlyFansi teha.