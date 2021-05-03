ВИДЕО ⟩ Собчак закатила грандиозную вечеринку с Вайкуле и Хазановым на юбилей матери

Певицы Лайма Вайкуле и Тамара Гвердцители вместе с артистом Геннадием Хазановым стали специальными гостями на празднике в честь 70-летия Людмилы Нарусовой. Торжество в честь юбилея матери устроила 2 мая ее знаменитая дочь — телеведущая Ксения Собчак. Она же поделилась в сторис и на своей странице в Instagram видео с празднования.

Приехавшая специально из Юрмалы в Москву Лайма Вайкуле пришла на праздник в роскошном образе: белая юбка-макси, жакет оверсайз, очки и стянутые в конский хвост волосы. Она исполнила обновленную версию песни «Вернисаж», чем очень порадовала именинницу.

Выступление Тамары Гвердцители было по-настоящему трогательным. Под песню «Эхо любви» на экранах показывали архивные фото Нарусовой с покойным мужем — Анатолием Собчаком. Вспомнил экс-мэра Петербурга и юморист Геннадий Хазанов, которому довелось с ним работать.

Сама Ксения Собчак тоже не сидела на месте — с мужем Константином Богомоловым они встали из-за стола и исполнили страстный танец в честь матери.

Надо отметить, что Пасху Собчак провела активно. Сначала она побывала на дне рождения Филиппа Киркорова, отмечавшего 54-летие. А потом отправилась веселиться на юбилей матери. Не забыла она поздравить ее и в соцсетях.

«Сегодня у меня особенная Пасха! В мамин день рождения… Мамочка, у тебя сегодня большой юбилей, я хочу сказать тебе большое спасибо за любовь, за жизнь, за терпение, за то, что ты есть и что ты рядом. Спасибо, что ты теперь не только прекрасная моя мамочка, но и замечательная бабушка! С днем рождения!» — написала телеведущая.