ВИДЕО ⟩ В день открытия уличных террас ресторанов в Отепя пошел снег

Правительство начало понемногу смягчать ограничения еще неделю назад, с 26 апреля, и с сегодняшнего дня разрешено находиться на уличных террасах мест общественного питания. Но это не помогло любителям ресторанов в некоторых регионах Эстонии сегодня же отправиться в любимое заведение и попить чаю или съесть что-то вкусненькое прямо на месте, потому что весна все еще отказывается приходить в нашу страну. Например, в Таллинне сегодня всего лишь 5,5 градусов тепла, в Вильянди 2,3, а в Тарту и вовсе - 2,1. В Пярну и Курессааре немного теплее - около 7 градусов, сказано на ilmajaam.postimees.ee.