ВИДЕО ⟩ Романтика: австралийский стриптизер готовит для эстонской жены подарок за 50 тысяч евро!

Как мы писали ранее, Джастин не сидит тут без дела, и уже на второй день после прилета в Таллинн предложил горячую услугу местным девушками - мускулистого и обаятельного красавчика можно заказать на любое праздничное мероприятие. Наверное, горячими танцами профессиональный стриптизер украсил уже не один девичник, потому что на прошлой неделе Джастин и Трийну-Лийс были замечены в самом дорогом ювелирном бутике Таллинне Hearts Fine Jewellery. Хотя миллионная аудитория подписчиков австралийца в TikTok тоже дает немалые доходы - рекламодатели наперебой засыпают его предложениями.

И муж, и жена примеряли дорогостоящее ожерелье. Так что пока не слишком понятно, кто же станет обладателем этого сокровища из 1200 бриллиантов общим весом в 16 карат и стоимостью в 50 000 евро.

Впрочем, нынешняя мода такова, что мужчины тоже носят ожерелья на шее - и с драгоценными камнями, и с жемчугом, и просто «бисмарки». Видите, и в ювелирную моду возвращаются добрые 90-е годы. Как рассказала совладелица ювелирного бутика Hearts Fine Jewellery Мария Шевченко, «уже несколько мужчин заказали у нас такие же ожерелья. Именно для себя, не для жен или любимых женщин».