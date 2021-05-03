Подробный гороскоп на май для всех знаков Зодиака от Василисы Володиной

По словам популярного астролога, затмение по символической оси 2-8 и ингрессия Венеры в Близнецы обострят и без того болезненный финансовый вопрос практически для всех знаков Зодиака. Василиса Володина советует не паниковать, а уже сейчас пересмотреть систему своих трат, дабы суметь пережить последний месяц весны без ощутимых материальных потерь.

Для Скорпионов нелегким периодом станет первая половина месяца. С 12-13 мая можно будет немного расслабиться и даже позволить себе небольшой отдых. Однако терять бдительность полностью не стоит, ведь в последних числах мая Скорпионы могут столкнуться с новой серией финансовых проблем.

Рыбам астролог советует свернуть с протоптанной дорожки и заняться новаторством. Свежий взгляд на старые проблемы позволит этому представителю водной стихии стать баловнем судьбы, причем на ближайшие 2-3 месяца.

«Посмотрите на самые главные свои дела без предвзятости, шаблонов и старых схем — они перестали быть эффективными», — считает Володина.

Водолеям вскоре предстоит пересмотреть стратегию, которой они придерживаются с декабря прошлого года. Но менять свою жизнь кардинально лучше начинать с середины месяца. В первой половине мая Водолеям необходимо работать буквально на износ. Такая самоотдача определенно принесет свои плоды и благотворно скажется на материальном благополучии.

У Дев май выдастся не только напряженным, но и нервным. Успехи в последнем месяце весны будут постоянно чередоваться с проколами. Ложкой дегтя может стать обман со стороны близких людей, которые попытаются воспользоваться доверием Дев ради достижения своих целей.

Что же касается Раков, то май для них станет удачным временем, чтобы завершить старые проекты и задуматься о новых. Способствовать решению важных вопросов будут неуемная работоспособность и боевой задор Раков.

Овны в мае наконец-то получат долгожданную передышку, а еще возможность уединиться от постоянной суеты. Во второй половине месяца представители этого знака зодиака наконец-то осознают, что им целесообразнее растрачивать ресурсы на узкий круг близких людей, а не пытаться нести добро в массы.

Близнецы — главный знак мая, но, несмотря на повышенное внимание со стороны окружающих, оцениваться будут не только их успехи и гениальность, но и умение решать внезапно возникшие проблемы. В конце месяца Близнецам лучше залечь на дно и всеми силами стараться «контролировать вокруг себя уровень хаоса».

В последнее время изобретательность Весов мало помогала им решать проблемы. Поэтому приходилось действовать довольно прямолинейно. По мнению Василисы Володиной, в мае Весам наконец-то удастся вернуть свою утонченность, а с ней и хитрость. Именно последнее качество астролог советует применять весь май «в двойной дозе».

Стрельцам практически весь май звезды будут открывать новые горизонты и предоставлять возможности. Но под конец месяца представителям этого знака зодиака Володина советуют сбавить обороты и почаще крутить в голове следующую фразу: «Не наделать бы дел. Не влипнуть бы…»

Ощущение «пазл сложился» станет для Козерогов самым запоминающимся в мае. Скорее всего, за их спиной идет неприятная закулисная возня, о которой станет известно совсем скоро. Обязательно стоит следить за новыми людьми, которые расширят круг вашего общения.