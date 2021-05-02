После потери работы в России Янис Тимма улетел с Анной Седоковой в США

Напомним, в конце 2020 года СМИ сообщили, что у Яниса Тиммы стали возникать проблемы в составе подмосковной команды «Химки». Все началось с того, что болельщики стали упрекать Тимму в потере интереса к игре. Причиной этого якобы явились отношения с Анной Седоковой. Певица в прошлом году даже высказывалась в соцсетях по этому поводу. Сейчас известно, что спорсмен больше не будет представлять подмосковную команду, передает RUS.TVNET.lv.

Недавно Янис Тимма и Анна Седокова прилетели в Лос-Анджелес. Звезда рассказала подписчикам, что на данный момент решает вопрос с открытием там собственного магазина. Параллельно она повидалась с дочерью Моникой, отдохнула и показать фолловерам жизнь этого американского города.

В сторис подписчики Седоковой поинтересовались, дорого ли отдыхать в Лос-Анджелесе. Артистка честно призналась, что дорого, учитывая, что цены здесь, что логично, в долларах.

«Если хочешь тратить в долларах - зарабатывай в долларах», - резюмировала звезда.

Анна также поделилась новостью, что готовится снять в Лос-Анджелесе новый клип. Других подробностей она не сообщила. Седокова отметила, что им с Янисом так хорошо в США, что они готовы там поселиться и никуда не уезжать.

Напомним, гендиректор клуба «Химки» Павел Астахов объяснил, что больше Янис Тимма не будет играть за команду, потому что со спортсменом расторгнут договор.