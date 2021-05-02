После потери работы в России Янис Тимма улетел с Анной Седоковой в США
Латвийский баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова улетели в Лос-Анджелес.
Латвийский баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова улетели в Лос-Анджелес.
Напомним, в конце 2020 года СМИ сообщили, что у Яниса Тиммы стали возникать проблемы в составе подмосковной команды «Химки». Все началось с того, что болельщики стали упрекать Тимму в потере интереса к игре. Причиной этого якобы явились отношения с Анной Седоковой. Певица в прошлом году даже высказывалась в соцсетях по этому поводу. Сейчас известно, что спорсмен больше не будет представлять подмосковную команду, передает RUS.TVNET.lv.
Недавно Янис Тимма и Анна Седокова прилетели в Лос-Анджелес. Звезда рассказала подписчикам, что на данный момент решает вопрос с открытием там собственного магазина. Параллельно она повидалась с дочерью Моникой, отдохнула и показать фолловерам жизнь этого американского города.
В сторис подписчики Седоковой поинтересовались, дорого ли отдыхать в Лос-Анджелесе. Артистка честно призналась, что дорого, учитывая, что цены здесь, что логично, в долларах.
«Если хочешь тратить в долларах - зарабатывай в долларах», - резюмировала звезда.
Анна также поделилась новостью, что готовится снять в Лос-Анджелесе новый клип. Других подробностей она не сообщила. Седокова отметила, что им с Янисом так хорошо в США, что они готовы там поселиться и никуда не уезжать.
Напомним, гендиректор клуба «Химки» Павел Астахов объяснил, что больше Янис Тимма не будет играть за команду, потому что со спортсменом расторгнут договор.
Портал «7 дней» процитировал Яниса, который признался, что уже месяц не играет в баскетбол. Для него это трудный период. Все это время его поддерживает Анна. Да, он подтвердил, что именно певицу винят в том, что он якобы стал играть хуже. Спортсмен с этим не согласен. Он подчеркнул, что «показывает свою лучшую игру» с первого дня, как встретил Седокову.