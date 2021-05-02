«Семейная реликвия»: житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич за 11 тысяч евро!

Такую цену продавец обусловил тем, что это очень непростой кулич и у него богатая история. Он якобы невероятно старый (аж 20 лет) и был испечён ещё до наступления нового миллениума. Помимо этого, по словам москвича, кулич освятили в старинном православном храме, однако на вопрос, в каком, он не ответил, пишет Life.ru.