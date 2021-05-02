«Семейная реликвия»: житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич за 11 тысяч евро!
Житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич ценой 10 миллионов рублей. Предложение о продаже мужчина разместил на популярном сайте объявлений.
Житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич ценой 10 миллионов рублей. Предложение о продаже мужчина разместил на популярном сайте объявлений.
Такую цену продавец обусловил тем, что это очень непростой кулич и у него богатая история. Он якобы невероятно старый (аж 20 лет) и был испечён ещё до наступления нового миллениума. Помимо этого, по словам москвича, кулич освятили в старинном православном храме, однако на вопрос, в каком, он не ответил, пишет Life.ru.
Мужчина также заявил, что на продажу «семейной реликвии» его толкнула крайняя нужда. В объявлении он уверяет, что кулич за 20 лет не постарел ни на день и до сих пор источает чудесный запах ванили.