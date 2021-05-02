Гороскоп на 2 мая: непростой день для Тельцов, Раков и Весов

Лев

Весьма напряженный день. Основная проблема в романтических отношениях – ревность. Вы стремитесь быть на виду и легко привлекаете к себе внимание особ противоположного пола, забывая о том, что это может быть неприятно любимому человеку. Меняйте свое поведение или готовьтесь к извержению вулкана негодования: попытки свести конфликт на нет вряд ли окажутся удачными. Романтические знакомства нежелательны – вы рискуете стать жертвой психологических манипуляций, доверившись человеку, который лишь кажется безобидным.

Жизненный потенциал снижен, зато на высоком уровне находится восприимчивость к разрушительному влиянию со стороны. Постарайтесь защитить себя от общения с неприятными людьми, не выслушивайте критики в свой адрес, а комплиментам верьте безоговорочно.

Дева

Девам стоит настроиться на деловой лад. Это замечательный день для самостоятельного труда, работы на любом поприще. Ваши таланты раскрываются, возрастает способность анализировать и запоминать информацию, появляются заслуживающие внимания идеи. А вот общение с окружающими, увы, не складывается: родственники критикуют, любимый человек капризничает, друзья не проявляют интереса к вашим делам.

Хорошо побыть в этот день наедине с собой, совершить небольшую вылазку на природу, отдохнуть от городского шума и суеты. Состояние финансовых дел может всерьез расстроить вас, однако это не повод рисковать оставшимися средствами – сейчас только разумная экономия может помочь исправить ситуацию.

Весы

День не назовешь легким: все идет не так, как хотелось бы, обостряются противоречия в отношениях с близкими, любимый человек занимает позицию, которую вам непросто понять и принять. Наберитесь терпения – решительные действия не приведут ни к чему хорошему. Приятной неожиданностью станет знакомство с особой, разделяющей ваши интересы и увлечения, а также основные жизненные принципы. Общение может быть недолгим, но полезным для вас окажется обязательно!

Полагайтесь на свою интуицию, составляя план действий на день – именно она подскажет, какие предложение и приглашения можно принять, а от каких лучше отказаться. Финансовое положение может ухудшится, если вы не пересмотрите структуру расходов.

Скорпион

День покажется неинтересным: значительных событий не произойдет, а дела, которыми вам хотелось бы заняться, придется отложить. Некоторые Скорпионы могут даже заболеть от скуки, если вовремя не подумают о том, чем же, собственно, можно украсить этот день. Помните, что в организации развлечений важно не перестараться; это касается и активного отдыха, и общения с друзьями, и посещения увеселительных мероприятий.

Высока вероятность расходов, которые нанесут значительный удар по вашему бюджету. Постарайтесь, по крайней мере, покупать полезные вещи, а не все приглянувшиеся безделушки. Сегодня вам вряд ли удастся получить хорошие советы или помощь от близких людей, рассчитывать приходится только на себя.

Стрелец