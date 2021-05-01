Дочь актера Уилла Смита совершила каминг-аут

Этой осенью ей исполнится 21 год. Актриса и певица заявила, что придерживается полиаморных взглядов и что уже объяснила свою позицию своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис. Они были вместе с Уиллоу в студии, однако четко не ответили, как они относятся к выбору своей дочери и внучки, передает Mixnews.lv.

20-летняя актриса и певица рассказала, что она полиаморка — состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне. Во время программы она также объяснила, что моногамия обычно приводит к изменам, тогда как полиамория является более открытым и честным форматом.

Полиамория – это форма немоногамии, при которой допускается возможность любовных отношений с несколькими людьми одновременно, но обязательно с согласия и одобрения всех участников любовного многогранника. Людей, которые принимают эту систему взглядов на любовь, называют многолюбы. Главное отличие полиамории от полигамии в том, что в основу первой ее приверженцы ставят любовь и осознанное к ней отношение. Уиллоу Смит считает, что полиамория более честная и открытая форма взаимоотношений между людьми.

Приведу пример. Допустим, вам не всегда хочется секса, а вашему партнеру – да. И что же, ты скажешь – только потому, что у меня нет таких потребностей, и у тебя их тоже быть не должно!?– сказала девушка и добавила, что в ее окружении полиаморна только она, хотя секса у нее меньше, чем у ее друзей. И на вопрос матери о том, сколько одновременно романов она могла завести, ответила, что «вряд ли больше двух».