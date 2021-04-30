Воздушные шары и поделки от детей. Филипп Киркоров отмечает 54-летие в семейном кругу

Филипп Киркоров показал поклонникам, как поздравили его Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Звездные наследники подарили отцу роскошный букет, а также украсили дом воздушными шарами. «Посмотрите, какая красота! Какие красивые у меня тут цветы. Боже, как это невероятно все. Сколько всего яркого. Спасибо! Мои 54 начались сегодня просто с праздника жизни. Вот один праздник, вот — другой», — показал он на детей.
Впрочем, на этом приятные сюрпризы не закончились. Дочь и сын прочитали отцу стихотворение, в котором выразили всю любовь к родителю, а затем похвастались отличными оценками в школе. Именинник также получил подарки, выполненные руками самих детей. Так, Алла-Виктория вручила поп-королю открытку в виде картишки фри, а Мартин-Кристин порадовал его футболкой с разноцветными надписями.
Наследники не забыли и об угощениях. Мальчик преподнес Киркорову бургеры, а девочка — кексы, украшенные надписью «Лучший папа». Дети вынесли виновнику торжества и большой праздничный торт. «Мои любимые! Ай, какая красота. Какие же вы у меня умнички. Вот оно счастье!» — умилялся исполнитель хита «Цвет настроения синий».
Пользователи Сети остались в восторге от поздравлений детей, и поспешили оставить теплые слова в адрес именинника. «С днем рождения! Здоровья крепкого любви удачи всего очень хорошо дети подготовили праздник вы это заслуживаете», — пишут поклонники. Приятные комментарии оставили и звездные друзья Киркорова: Игорь Николаев, Екатерина Варнава, Эвелина Бледанс и многие другие. «С днем рождения, дорогой. Свети и звучи столь же ярко и модно, дорогой король, и чтобы корона только в виде украшения. Здоровья и вдохновения! С любовью и уважением. Воробышек», — написала Елена Воробей.