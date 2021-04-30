Павел Глоба назвал Пять знаков зодиака, для которых май будет успешным

Тельцы наконец-то смогут наладить отношения с близкими людьми. С середины мая им придется впрячься в работу, но перед ними откроются новые перспективы и горизонты.

У Львов могут быть конфликты со второй половиной из-за того, что он очень много будет уделять своей работе. Нужно найти компромисс и уделить время близкому человеку. Месяц будет успешным в деловом плане для этого знака зодиака.

Козероги добьются серьезного продвижения в карьере. Особенно должно везти госслужащим и представителям творческих профессий. Будут удачные поездки и командировки. Не исключены определённые трудности, но их удастся преодолеть.

Рыбам имеет смысл уделить май для восстановления отношений в семье. Удастся разрешить сложные вопросы со своим партнером, а также ликвидировать финансовые проблемы.

Прогноз Глобы частично пересекается со сказанным другим известным астрологом – Василисой Володиной. Она считает, что в мае особенно успешны будут Тельцы, Козероги и Раки.