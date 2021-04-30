Пт, 30.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Павел Глоба назвал Пять знаков зодиака, для которых май будет успешным

Успех. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Знаменитый астролог Павел Глоба заявил в прогнозе на май, что есть пять знаков зодиака, для которых грядущий месяц окажется успешным, сообщает портал Okulys. Чтобы все получилось, нужно набраться терпения, не строить долгосрочных планов, но и не стоять на месте. Для того, чтобы сопутствовала удача, надо набраться терпения.

Успешным месяц станет для Овнов. Им важно не витать в облаках, смотреть на все реалистично и тогда результат превзойдет все ожидания. Если Овны будут следовать данным рекомендациям, то им удастся добиться больших успехов в карьере и в личной жизни.

Тельцы наконец-то смогут наладить отношения с близкими людьми. С середины мая им придется впрячься в работу, но перед ними откроются новые перспективы и горизонты.

У Львов могут быть конфликты со второй половиной из-за того, что он очень много будет уделять своей работе. Нужно найти компромисс и уделить время близкому человеку. Месяц будет успешным в деловом плане для этого знака зодиака.

Козероги добьются серьезного продвижения в карьере. Особенно должно везти госслужащим и представителям творческих профессий. Будут удачные поездки и командировки. Не исключены определённые трудности, но их удастся преодолеть.

Рыбам имеет смысл уделить май для восстановления отношений в семье. Удастся разрешить сложные вопросы со своим партнером, а также ликвидировать финансовые проблемы.

Прогноз Глобы частично пересекается со сказанным другим известным астрологом – Василисой Володиной. Она считает, что в мае особенно успешны будут Тельцы, Козероги и Раки.

НАВЕРХ
Back