Сюрприз для бывшей эстонской телеведущей обернулся большим скандалом: как такое могло произойти?

Около двух недель назад в газете Postimees по заказу одного из читателей за 50 евро напечатали объявление, в котором поздравляют бывшую ведущую прогноза погоды на ETV Трийн Туулу и собственника Viru Keemia Grupp Прийта Пийльманна с рождением дочери. Но такое безобидное поздравление не пришлось по душе бывшей телезвезде и она разыскивает автора объявления.
В субботу, 17 апреля, в газете Postimees появилось радостное и оформленное в ярких цветах объявление. Оно появилось на странице частных сообщений на ярком фоне с птичкой и тремя цветочками.
«Трийн Туула и Прийт Пийльманн! Поздравляем вас по случаю рождения дочери!» - говорится в объявлении, которое подписано именем Хелене.
Но за красивым фасадом частного объявления за 50 евро скрывается интригующий момент: общественность до этого не слышала про отношения Трийн с Прийтом Пийльманном. Все знали, что Прийт женат на Эве Пийльманн, матери их трех общих детей.
Порталу Elu24 стало известно, что после выхода объявления Туула связалась с редакцией Postimees и хотела знать, кто стоит за этим объявлением. Но анкета была заполнена в интернете и там было указано несуществующее имя, ей помочь в редакции не смогли.
Портал Elu24 пока что не смог связаться с бывшей телеведущей и узнать у нее, как проходят поиски заказчика рекламного сообщения.
Туула работала на телканале ETV ведущей прогноза погоды. Находясь в положении, она закончила работу на телевидении 22 августа 2020 года.
Весной этого года случилось долгожданное пополнение в семействе, родилась доченька, это ее второй ребенок. Сыну бывшей телеведущей уже 10 лет.