СЕНСАЦИЯ! ⟩ Упрятали в детдом: журналисты Nexta нашли четвертого сына Лукашенко с особенностями развития

Журналисты Nexta утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко скрывает своего первого внебрачного сына от Ирины Абельской в специальном учреждении для людей с отклонениями в развитии, пишет Topnews.

Отмечается, что молодой человек является старшим братом Николая Лукашенко и сводным для законных сыновей Лукашенко от брака с Галиной Виктора и Дмитрия.

Все подробности представлены в Telegram-канале Nexta.

Из расследования следует, что сын Лукашенко родился в 2002 году, однако в ходе обследования выяснилось, что ребенок страдает аутизмом и у него наблюдались проблемы со слухом из-за недоразвитости слуховых проходов. Иными словами, мальчик – глухонемой. Лукашенко же такие новости о новорожденном сыне не устроили, так как это могло нанести непоправимый вред его политической карьере. В результате президент Белоруссии принял решение поместить ребенка в детский дом, где ему оказывали специализированный уход.

В настоящий момент сыну Лукашенко, по данным журналистов, 18 лет и он находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске.

Сейчас Матвея прячут в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 на улице Ваупшасова в Минске. Актуальных изображений нет, но журналистам удалось отыскать его фотографию 7-летней давности, на которой Матвею 10-11 лет. ФОТО: NEXTA

При этом Лукашенко также из-за отклонений в развитии не стал записывать мальчика на свою фамилию, поэтому он носит девичью фамилию матери и зовут его Матвей Постоялко.

«Всё это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух «бабушек», которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику всё необходимое (еду, игрушки)», – пишут журналисты.

Более того, расследователи якобы выяснили, что, узнав о второй беременности, Лукашенко избил Абельскую «до потери сознания», так как опасался, что этот ребенок также может иметь отклонения в развитии.