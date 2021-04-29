СЕНСАЦИЯ! ⟩ Упрятали в детдом: журналисты Nexta нашли четвертого сына Лукашенко с особенностями развития
Старший сын Лукашенко родился в 2002 году, однако в ходе обследования выяснилось, что ребенок страдает аутизмом.
Старший сын Лукашенко родился в 2002 году, однако в ходе обследования выяснилось, что ребенок страдает аутизмом.
Отмечается, что молодой человек является старшим братом Николая Лукашенко и сводным для законных сыновей Лукашенко от брака с Галиной Виктора и Дмитрия.
Все подробности представлены в Telegram-канале Nexta.
Из расследования следует, что сын Лукашенко родился в 2002 году, однако в ходе обследования выяснилось, что ребенок страдает аутизмом и у него наблюдались проблемы со слухом из-за недоразвитости слуховых проходов. Иными словами, мальчик – глухонемой. Лукашенко же такие новости о новорожденном сыне не устроили, так как это могло нанести непоправимый вред его политической карьере. В результате президент Белоруссии принял решение поместить ребенка в детский дом, где ему оказывали специализированный уход.
В настоящий момент сыну Лукашенко, по данным журналистов, 18 лет и он находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске.
При этом Лукашенко также из-за отклонений в развитии не стал записывать мальчика на свою фамилию, поэтому он носит девичью фамилию матери и зовут его Матвей Постоялко.
Более того, расследователи якобы выяснили, что, узнав о второй беременности, Лукашенко избил Абельскую «до потери сознания», так как опасался, что этот ребенок также может иметь отклонения в развитии.
По данным Nexta Лукашенко-младшего скрывали столь длительное время, пока полностью не убедились, что он полностью здоров и «не портит его имидж».