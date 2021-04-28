Ср, 28.04.2021
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ФОТО ⟩ Почему некоторым красоткам так везет? Пока вы стоите у плиты, именитая эстонская блогерша кайфует в Дубае
Горячо!

Brigitte Susanne Hunt ФОТО: Konstantin Sednev

Эстонская теле-и радиоведущая, а также Instagram-звезда Биргитте Сюзанне Хунт построила карьеру, заработала денег и устала от весенней хандры, поэтому направилась в нелегкое для страны время прямиком в Дубай. Фотографии, где она позирует в бикини, уже украшают страницу в Instagram. 

Богатые и знаменитые из Эстонии в этом году активно отдыхают в ОАЭ - Дубае. А мы же с вами просто улыбаемся и пашем! Удивительно, но красотка поехала на отдых не с мужчиной мечты, а с подружкой, опубликовав уже несколько ярких фотографий в подтверждение этому. Подписчики в полнейшем восторге. 

Иногда кажется, что мир давно открылся, а нам, простым работягам, забыли об этом сказать. Биргитте Сюзанне с подружкой наслаждается прохладительными напитками в баре при отеле, на ней бикини и стильная шляпка. Как же хорошо быть красивой такой. 

«Грешно жаловаться на жизнь», - подписала снимок инстадива, на котором видно, как бармен приносит ей очередной прохладительный напиток.  

Фотографию, на которой она красуется в бикини, звезда подписала текстом известного английского выражения: «I catch feelings not flights», намекая на то, что в 2020 году она уделяла особое внимание делам семейным и любовным, а не бегала по самолетам. В 2021 году она планирует чаще бывать на борту авиалайнеров. 

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