ФОТО ⟩ Почему некоторым красоткам так везет? Пока вы стоите у плиты, именитая эстонская блогерша кайфует в Дубае

Богатые и знаменитые из Эстонии в этом году активно отдыхают в ОАЭ - Дубае. А мы же с вами просто улыбаемся и пашем! Удивительно, но красотка поехала на отдых не с мужчиной мечты, а с подружкой, опубликовав уже несколько ярких фотографий в подтверждение этому. Подписчики в полнейшем восторге.

Иногда кажется, что мир давно открылся, а нам, простым работягам, забыли об этом сказать. Биргитте Сюзанне с подружкой наслаждается прохладительными напитками в баре при отеле, на ней бикини и стильная шляпка. Как же хорошо быть красивой такой.

«Грешно жаловаться на жизнь», - подписала снимок инстадива, на котором видно, как бармен приносит ей очередной прохладительный напиток.