ФОТО ⟩ Почему некоторым красоткам так везет? Пока вы стоите у плиты, именитая эстонская блогерша кайфует в Дубае

Богатые и знаменитые из Эстонии в этом году активно отдыхают в ОАЭ - Дубае. А мы же с вами просто улыбаемся и пашем! Удивительно, но красотка поехала на отдых не с мужчиной мечты, а с подружкой, опубликовав уже несколько ярких фотографий в подтверждение этому. Подписчики в полнейшем восторге.
Иногда кажется, что мир давно открылся, а нам, простым работягам, забыли об этом сказать. Биргитте Сюзанне с подружкой наслаждается прохладительными напитками в баре при отеле, на ней бикини и стильная шляпка. Как же хорошо быть красивой такой.
«Грешно жаловаться на жизнь», - подписала снимок инстадива, на котором видно, как бармен приносит ей очередной прохладительный напиток.
Фотографию, на которой она красуется в бикини, звезда подписала текстом известного английского выражения: «I catch feelings not flights», намекая на то, что в 2020 году она уделяла особое внимание делам семейным и любовным, а не бегала по самолетам. В 2021 году она планирует чаще бывать на борту авиалайнеров.