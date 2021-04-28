Нормунд Киндзулис ФОТО: Facebook

Ушел из жизни пострадавший житель Тукумса фельдшер Нормунд Киндзулис, сказано в сообщении его коллеги Рафаэля Циекурса в Facebook. Об этом пишет RUS TVNET.

«Наш коллега Нормунд Киндзулис, фельдшер скорой помощи, скончался.

Нормунд Киндзулис работал в NMPD с 2015 года, начинал в качестве фельдшера, позже окончил Колледж Красного Креста Рижского университета им. Страдиня и работал одновременно фельдшером в бригаде неотложной помощи и диспетчером в центре оперативного управления.

Нормунд всегда был отзывчивым и помогающим, никогда не щадил себя в работе, много работал и, сколько бы вызовов не было, он никогда не жаловался на огромную рабочую нагрузку. Способности Нормунда к работе была поразительными. У Нормунда были хорошие познания в медицине.

Информация о прощании с Нормундом появится позже», – говорится в записи.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена возможность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса – «Уголовное преступление против здоровья человека». В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.

Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.

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