Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака

Овен

Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Интересы детей потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Скорее всего именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.

Телец

Тельцам гороскоп на сегодня обещает везение в любви, только не старайтесь казаться холодными и незаинтересованными. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Близнецы

Если вам удастся выстоять в этот день, избежать скандала со своими домочадцами, преодолеть другие препятствия на пути – успех в ближайшее время вам обеспечен. В результате ваши планы могут измениться. Не исключено, что очень повезет в осуществлении ваших сокровенных замыслов.

Рак

Неблагоприятный день, связанный с падением жизненного уровня. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства.

Лев

Вероятно, что личная жизнь не будет слишком занимать Львов – создавшаяся напряженность в профессиональной деятельности и в финансовом положении будет требовать большой концентрации сил. Здоровье многих представителей данного знака сегодня окажется легкоуязвимым.

Дева

День благоприятный для планирования новой деятельности, отдыха. Положитесь на помощь друзей, прислушайтесь к их мнению. Вместе с ними смело стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, творчества. Заключенные соглашения и контакты будут достаточно прочны. Личная жизнь временно отойдет на второй план, что может спровоцировать недовольство в семье.

Весы

День отмечен материальными тратами, потерями. Заметно выросшие расходы могут быть связаны с более открытым образом жизни, проблемами с детьми и с престарелыми родственниками. Будьте осмотрительны, контролируйте все, что происходит в профессиональной и личной сферах жизни. Однако скупость не делаетт вам чести.

Скорпион

Звезды рекомендуют правильно распланировать свое время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Вам необходим полноценный отдых.

Стрелец

Сегодня у многих Стрельцов появится возможность показать окружающим свою уникальную способность улавливать все происходящее, предсказывать будущее. Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень.

Козерог

В этот день может возникнуть ряд проблем, спровоцированных деятельностью завистников. Им удастся узнать то, что вы хотели скрыть от посторонних глаз. Эти события могут повлечь за собой негативные перемены во всей вашей жизни. Женщины-Козероги должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть свои отношения, поскольку ошибки и иллюзии могут повлечь за собой неприятности.

Водолей

Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибочным действиям. Вероятны финансовые потери. Необходимо исключить неоправданные траты или вспомнить о своих финансовых обязательствах.

Рыбы