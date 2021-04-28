ФОТО ⟩ Певец Виктор Рыбин испугал поклонников болезненным видом

«Что-то Виктор не в настроении?», «Что это с ним?», «Витюшка что-то похудел слишком сильно. Или это фотка такая?» – задались вопросами интернет-пользователи.

Комментаторы предположили, что у мужчины возникли проблемы со здоровьем. До этого он боролся с раком и успешно поборол болезнь. Несмотря на все домыслы и догадки, артист чувствовал себя перед публикой уверенно, на сцене двигался активно, а перед камерами позировал охотно.

В свет Рыбин вышел в ярко-принтованной рубашке в спортивном стиле. Расслабленность образу добавляли бейсболка и кроссовки. Рядом с ним находилась супруга, Наталья Сенчукова, которая, к слову, выглядела чересчур по-деловому, облачившись в черное.



