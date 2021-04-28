ФОТО ⟩ Певец Виктор Рыбин испугал поклонников болезненным видом
Солист поп-группы «Дюна» Виктор Рыбин был замечен на одном из музыкальных мероприятий, после которого поклонники никак не могут перестать обсуждать внешний вид певца, пишет mir24.tv.
Солист поп-группы «Дюна» Виктор Рыбин был замечен на одном из музыкальных мероприятий, после которого поклонники никак не могут перестать обсуждать внешний вид певца, пишет mir24.tv.
«Что-то Виктор не в настроении?», «Что это с ним?», «Витюшка что-то похудел слишком сильно. Или это фотка такая?» – задались вопросами интернет-пользователи.
Комментаторы предположили, что у мужчины возникли проблемы со здоровьем. До этого он боролся с раком и успешно поборол болезнь. Несмотря на все домыслы и догадки, артист чувствовал себя перед публикой уверенно, на сцене двигался активно, а перед камерами позировал охотно.
В свет Рыбин вышел в ярко-принтованной рубашке в спортивном стиле. Расслабленность образу добавляли бейсболка и кроссовки. Рядом с ним находилась супруга, Наталья Сенчукова, которая, к слову, выглядела чересчур по-деловому, облачившись в черное.