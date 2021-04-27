Умер «Абдулла» из «Белого солнца пустыни»
СМИ стало известно, что в Тбилиси не стало исполнителя роли «Черного Абдуллы» в культовой ленте «Белое солнце пустыни» грузинского актера Кахи Кавсадзе.
СМИ стало известно, что в Тбилиси не стало исполнителя роли «Черного Абдуллы» в культовой ленте «Белое солнце пустыни» грузинского актера Кахи Кавсадзе.
По словам директора Первой университетской клиники столицы Леван Ратиана, актер умер, не придя в себя 27 апреля, сообщает Topnews.ru.
Ранее медики клиники, в которой актер проходил лечение, оценивали его состояние как крайне тяжелое.
На момент смерти Кавсадзе было 85 лет. Причиной называются осложнения от коронавируса, пишет РИА «Новости». С ним актер поступил в больницу еще в ноябре прошлого года, и был выписан после выздоровления.
Однако в феврале 2021 года снова оказался в госпитале. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.
Кавсадзе – уроженец Тбилиси. В кино пришел в 1950-е годы, снявшись в таких лентах, как «Покаяние», «Древо желания» Тенгиза Абуладзе, «Житие Дон Кихота и Санчо» Резо Чхеидзе и «Мелодии Верийского квартала» Георгия Шенгелаи.