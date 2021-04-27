До мурашек: украинская группа Go_A приехала в Чернобыль перед «Евровидением», это по-настоящему жутко...

Украинская группа Go_A в этом году представит свою страну на песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, поскольку по состоянию на 27 апреля конкурс всё еще в силе и будет проводиться по сценарию B: на европейский музыкальный праздник будут допущены 500 журналистов со всего мира, а 1000 человек получат возможность следить за происходящим в онлайн пресс-центре из любой точки мира. Количество зрителей в зале сократят до 3500 человек, а представителям стран, которые не смогут приехать на конкурс, дадут возможность выступить онлайн, пока что о своем отказе приехать сообщила только Австралия, а Республика Беларусь в этом году участие не принимает по другим причинам.

Украина, как и Россия, в этом году поет на своем языке - украинском. Республику представляет группа Go_A с песней «Шум», а вчера группа представила видео, снятое в Чернобыле. А в начале апреля ребята дали интервью изданию Hromadske.ua, где поговорили о катастрофе и настоящей трагедии.

Екатерина: Мы выпустили вторую версию «Шума». В первой мы стояли мрачные на горе Щекавица и призвали Шума, чтобы он пришел и спас нас от того, что мы сделали со своей планетой. Во второй версии мы приехали в Чернобыль, разбудили весну, и люди сорвали с себя маски и начали танцевать — и жизнь вернулась в привычный нам режим. Так мы подаем положительные вайбы во вселенную, чтобы наконец закончился карантин, и мы стали жить уже с новым опытом, который мы получили, пока сидели на локдаунах, пишет Hromadske.ua.

- Отсылки к Чернобылю есть в обоих вариантах клипа. Это что-то вроде еще не использованного известного нарратива об Украине? Скажем, у Джамалы был Крым, а у вас теперь Чернобыль.

Екатерина: Мы не из тех, кто хайпует на таких темах. Еще в студенческие годы я изучала фольклор Чернобыльского Полесья именно от переселенцев, покинувших зону отчуждения. Мы сейчас все говорим о Чернобыле в контексте аварии, техногенной катастрофы, а на самом деле там еще была трагедия в том, что мы потеряли очень серьезный пласт культуры. И теперь мы пытаемся его восстановить. Этому будет посвящена история, которую мы планируем запустить после Евровидения. И «Шум», который вообще не планировался как песня на конкурс, должен стать ее первой серией.