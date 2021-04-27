КАКОЙ УЖАС! ⟩ В Сети появился снимок Лободы без прикрас, где видно, насколько изуродованы её губы

В своем Instagram Светлана Лобода выглядит просто безупречно. Однако в Сети появилось фото, которое заставляет усомниться в ее идеальности. На снимке 38-летняя артистка позирует перед камерами, спрятав глаза за темными очками. И пользователям бросился в глаза один нюанс.