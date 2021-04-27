Вт, 27.04.2021
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КАКОЙ УЖАС! ⟩ В Сети появился снимок Лободы без прикрас, где видно, насколько изуродованы её губы

Светлана Лобода ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Исполнительницу нередко упрекают в излишней пластике, но она утверждает, что ее внешность дана природой, пишет Лайф.

В своем Instagram Светлана Лобода выглядит просто безупречно. Однако в Сети появилось фото, которое заставляет усомниться в ее идеальности. На снимке 38-летняя артистка позирует перед камерами, спрятав глаза за темными очками. И пользователям бросился в глаза один нюанс.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Объемные губы Лободы выглядели так, словно певица стала жертвой неудачных бьюти-процедур. На них были видны странные выпуклости и бугорки. Хотя на фото в аккаунте у исполнительницы губы кажутся чувственными и аккуратными.

Судя по всему, кадр был сделан на гала-ужине Премии Муз-ТВ 20/21, где Светлана стала гостьей. На мероприятие певица надела золотистую блузку, жакет, чёрные штаны и шпильки.
Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

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