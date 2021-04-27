КАКОЙ УЖАС! ⟩ В Сети появился снимок Лободы без прикрас, где видно, насколько изуродованы её губы
Исполнительницу нередко упрекают в излишней пластике, но она утверждает, что ее внешность дана природой, пишет Лайф.
Исполнительницу нередко упрекают в излишней пластике, но она утверждает, что ее внешность дана природой, пишет Лайф.
В своем Instagram Светлана Лобода выглядит просто безупречно. Однако в Сети появилось фото, которое заставляет усомниться в ее идеальности. На снимке 38-летняя артистка позирует перед камерами, спрятав глаза за темными очками. И пользователям бросился в глаза один нюанс.
Объемные губы Лободы выглядели так, словно певица стала жертвой неудачных бьюти-процедур. На них были видны странные выпуклости и бугорки. Хотя на фото в аккаунте у исполнительницы губы кажутся чувственными и аккуратными.