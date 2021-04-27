ВИДЕО ⟩ Полина Гагарина получила серьезную травму на концерте в Челябинске
Зрители решили, что это часть шоу, пишет Topnews.
Зрители решили, что это часть шоу, пишет Topnews.
На записи с шоу, которая появилась в Сети, заметно, что в какой-то момент артистка резко сгибается, а затем уходит за кулисы. Зрители решили, что это – часть шоу, но поняли, что ошиблись, когда Гагарина вернулась на сцену.
Несмотря на состояние, она пела для челябинцев еще около получаса.
Известно, что концерт Гагариной в Челябинске состоялся 24 апреля. Местом была выбрана локальная ледовая арена «Трактор».