ВИДЕО ⟩ Полина Гагарина получила серьезную травму на концерте в Челябинске

С популярной российской певицей Полиной Гагариной, которая приехала с концертами в Челябинск, произошел неприятный инцидент. Прямо на сцене, во время выступления у нее вылетел сустав на ранее вывихнутом плече.

На записи с шоу, которая появилась в Сети, заметно, что в какой-то момент артистка резко сгибается, а затем уходит за кулисы. Зрители решили, что это – часть шоу, но поняли, что ошиблись, когда Гагарина вернулась на сцену.

Певица объяснила зрителям, что причиной стала резкая боль в ранее травмированном плече. Во время выступления травма вновь дала о себе знать, однако Гагарина продолжила концерт. За сценой, как сообщила артистка, ей оказали помощь.

Несмотря на состояние, она пела для челябинцев еще около получаса.